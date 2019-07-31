Пермский край вошел в десятку регионов с наименьшей кредитной задолженностью

Пермский край вошел в десятку лидеров РИА Рейтинга по уровню наименьшей долговой нагрузки среди субъектов РФ. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, по итогам первого полугодия 2019 года регион поднялся с 16-й строчки рейтинга на 10-ю с показателем 7,1%.

Среди субъектов Приволжского федерального округа по показателю «объем долга по отношению к собственным доходам» Пермский край, по данным на 1 июля, переместился со 2-го места на 1-е. Отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам региона составило 7,4%, тогда как в 2018 году было 16,8%.

Таким образом, Пермский край с результатом –54,2% вошел в лидирующую по динамике группу российских регионов, в которых государственный долг сократился более чем на 30%.

За счет сложившегося профицита в первом полугодии 2019 года была погашена банковская задолженность в размере 10 млрд руб. На сегодня задолженность перед кредитными организациями отсутствует.