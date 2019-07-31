Грузооборот ТМТП вырос на 3% по сравнению с 2018 годом

По итогам 6 месяцев 2019 года грузооборот группы компаний «Туапсинский морской торговый порт» вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 3%, до 7 млн тонн.

Рост произошел за счет увеличения перевалки нефтеналивных грузов, составившей 3,1 млн тонн, что на 18% выше результатов I полугодия 2018 г. При этом, обработка сухих грузов снизилась на 6,5%, до 3,8 млн тонн, вследствие уменьшения объемов зерновых грузов и черных металлов, предъявленных к перевалке.

За шесть месяцев текущего года через Туапсинский зерновой терминал на экспорт было отгружено 0,7 млн тонн зерновых (-38%), что соответствует общей тенденции на рынке данного вида груза.

Грузооборот черных металлов снизился на 14%, до 1,3 млн тонн.

Благодаря расширению номенклатуры плодоовощных грузов и географии торговых потоков, ТМТП нарастил их перевалку более чем в 3,1 раза — до 84 тыс. тонн. Дополнительно 32 тыс. тонн импортного грузопотока составил сахар-сырец, не переваливавшийся через ТМТП с 2016 г.

В целом объем импортных и каботажных грузов в отчетном периоде вырос до 0,2 млн тонн, составив 3% в общем грузообороте порта. Экспорт, с незначительным превышением, сохранился на уровне I полугодия 2018 г. — 6,8 млн тонн (+2%).

С января по июнь 2019 г. ГК ТМТП обработано 314 транспортных судна (166 — сухогрузных и 148 — нефтеналивных), и 53 тыс. железнодорожных вагонов.

Елена Рыжкова