Кубанский бизнесмен из «списка Титова» готов вернуться в Россию после прекращения розыска

Экс-гендиректор краснодарского ООО «Фирма "Гравитон"» Александр Ярчук, входящий в так называемый список омбудсмена Бориса Титова, намерен вернуться в Россию после прекращения процедуры его розыска, рассказал представитель господина Титова Дмитрий Григориади.

«Когда будет понятно, что ему уже ничего не грозит, можно возвращаться в Россию, он планирует приехать. У нас были случаи, когда люди приезжали и попадали в неловкие ситуации, так, один бизнесмен вернулся в РФ после того, как в отношении него прекратили уголовное преследование, прошел практически год, неделю назад он позвонил и сообщил, что его задержали сотрудники ГИБДД, так как он все еще числится в розыскных базах»,— объяснил господин Григориади (цитата по ТАСС).

Бизнесмен Ярчук обвинялся в уклонении от уплаты налогов. Дело было связано с делами о хищении средств при реконструкции Туапсинского НПЗ (НК «Роснефть»). Фирма «Гравитон» была одним из крупных подрядчиков в проекте.

Бизнесмен уехал в Австрию, в январе 2016 года его объявили в международный розыск, задержали в Вене и отпустили под залог. Генпрокуратура РФ начала процедуру экстрадиции, но в 2018 году австрийская сторона в экстрадиции отказала. Бизнесмен уже погасил задолженность.

Адвокат Александра Ярчука обращался к следователю с ходатайством о прекращении уголовного дела, так как в случае полной выплаты налогов и штрафов лицо, впервые совершившее преступление по ст. 199 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности. Но следствие сослалось на то, что в России отсутствует практика прекращения уголовных дел в отсутствие обвиняемого. После обращения к бизнес-омбудсмену Титову дело прекратили.