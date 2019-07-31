В Перми усиливают борьбу с борщевиком

В Перми от борщевика обработали территорию площадью 30 га. Об этом сообщает мэрия Перми. Во всех районах города в июне и июле прошла первичная и вторичная обработка от опасного растения. «Для борьбы с ним выбран самый действенный способ — химический. Используемые препараты безопасны для человека и домашних животных»,— утверждают в мэрии. С территории участковых лесничеств с начала года уже ликвидировано более 900 растений. Стоит задача успеть убрать растение до плодоношения и распространения семян.

Как сообщал “Ъ-Прикамье”, в середине июля меры по борьбе с борщевиком рассматривались на заседании правительства Пермского края. По данным чиновников, площадь территорий региона, засоренных этим растением, превышает 35,5 тыс. гектаров.

По словам главы Прикамья Максима Решетникова, необходимо разработать систему мониторинга, которая будет выявлять заброшенные участки с растущим борщевиком. Далее нужно определить ответственного за землю. Наконец, в зависимости от того, чья земля — в частной собственности или государственная,— определить, какие органы контролируют борьбу с сорным растением. Там, где границ нет, ответственность за этот участок должен нести муниципалитет, отметил губернатор.

Отдельно глава региона остановился на методах борьбы с опасным растением. «Пока борьбу с борщевиком будем вести механическим способом, без использования химикатов. По химикатам нам предстоит дополнительно подумать, потому что химикаты опасны»,— заявил господин Решетников. По его мнению, необходимо определить химикат, который бы был «не страшнее самой болезни».