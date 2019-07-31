В Ростовской области количество выданных микрозаймов сократилось на 3,4%

Во втором квартале 2019 года микрофинансовые организации (МФО) Ростовской области выдали почти 117 тыс. займов. Об этом сообщает национальное бюро кредитных историй.

По количеству выданных займов регион оказался на девятом месте. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество займов сократилось на 3,4%. В целом по России больше всего микрозаймов выдают в Москве (185 тыс.), Московской области (159 тыс.) и Башкортостане (154 тыс.).

Самую серьезную динамику снижения числа выданных займов продемонстрировали Иркутская область (-19,8%), Алтайский (-13,0%) и Красноярский (-8,9%) края. В то же время, в ряде регионов был зафиксирован рост выдачи займов МФО, в том числе, в Челябинской (+12,3%) и Московской (+10,7%) областях, Москве (+9,3%), а также в Пермском (+8,9%) и Краснодарском (+4,2%) краях.

Общее количество выданных в России займов МФО составило 4,54 млн. Это на 1,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Отмечается, что сокращение выдачи происходит только в сегменте самых небольших займов до 10 тыс. руб.

Кристина Федичкина