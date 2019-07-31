Создана рабочая группа по разработке концепции развития ЦПКиО в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский создал рабочую группу по разработке плана развития Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского. Как сообщили в мэрии, рабочую группу возглавит замглавы города по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин.

В состав рабочей группы вошел 31 специалист. Среди них начальник Свердловской детской железной дороги Максим Алалыкин, директор по стратегическому развитию ООО «Альфа Строй» Иван Кузнецов, директор центра культуры «Урал» Илья Марков, помощник сенатора Совета Федерации от Свердловской области Константин Пудов, профессор кафедры ландшафтного строительства УГЛТУ Татьяна Сродных, ведущий программ радиостанции «Серебряный дождь – Екатеринбург» Александр Цариков и другие.

«После завершения сбора предложений от горожан творческо-техническая группа разработчиков выберет самые конструктивные идеи екатеринбуржцев, объединив их в единый проект развития парка»,— рассказали в мэрии.

Ранее сообщалось, что реализация новой концепции ЦПКиО оценивается в более, чем 2 млрд руб. Архитекторы голландского бюро Svesmi представили концепцию парка, разработанную по заказу застройщика ЖК «Клевер парк» Acons Group с учетом пожеланий горожан. В нее вошли ранее озвученные предложения по разделению ЦПКиО на речную зону, лес, партерный парк и зону луга.

Как мэрия Екатеринбурга обсудила с горожанами проекты концепций развития парка — в материале «ЦПКиО меняет стиль»