Продлен срок ареста бывшему руководителю самарского фонда капремонта и его брату

Самарский областной суд продлил срок содержания под стражей экс-руководителю регионального фонда капитального ремонта Михаилу Архипову и его брату Алексею. Об этом “Ъ-Волга” сообщили в пресс-службе суда.

«Они находятся под арестом больше года, поэтому меру пресечения обвиняемым продлевали не в Самарском районном суде, а в областном суде»,– сказала собеседница издания.

В августе прошлого года бывший глава регионального Фонда капремонта был заключен под стражу. В отношении Михаила Архипова и его родного брата возбуждено уголовное дело по факту покушения на совершение коммерческого подкупа и посредничества в коммерческом подкупе. По информации правоохранителей, в июле текущего года брат господина Архипова в припаркованном автомобиле на Красноармейской улице получил 222,5 тыс. руб. от директора ООО «Инженерные сети Самары» Александра Кузнецова. В конце прошлого года Самарский районный суд продлил арест Михаила Архипова до 31 марта 2019 года.

Георгий Портнов