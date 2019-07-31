Башкирские таможенники изъяли из посылки около 2 кг голландских наркотиков

Оперативники Башкортостанской таможни изъяли в одной из международных посылок, которая пришла для жителя Уфы из Голландии, 1,95 кг наркотиков опийной группы, сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления ведомства. Получатель — 38-летний уфимец задержан. По факту контрабанды наркотиков в особо крупном размере (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ) возбуждено уголовное дело. В июне в отношении этого же жителя Уфы возбуждалось два уголовных дела по факту контрабандного ввоза и продажи в России наркотических средств. Общий вес обнаруженных у него наркотиков превысил 6 кг. Стоимость изъятой партии на рынке таможенники оценивают в 5 млн руб.

В квартире подозреваемого проведены обыски, изъято оборудование и материалы для взвешивания и расфасовки запрещенных средств, а также 1,7 кг порошкообразных и растительных веществ, подготовленных к реализации.

Майя Иванова