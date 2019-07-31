Башни нижегородского кремля отреставрируют за 20 млн рублей

С ООО «Фрегат», как единственным участником закупки, будет заключен государственный контракт на реставрационно-ремонтные работы на тесовых кровлях Ивановской, Часовой и Тайницкой башнях нижегородского кремля. Кроме того, задание предусматривает реставрацию лицевой поверхности кирпичной кладки стен и белокаменного декора Дмитровской башни, стен и пола проходной арки второго яруса Никольской башни и противоаварийные работы на арке прясла Белая-Зачатская. Цена работ составит 20,1 млн руб. по заказу управления госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

По данным портала госзакупок, еще один единственный участник, ООО «Промсвет», выиграл тендер по разработке проектно-сметной документации по архитектурно-художественной подсветке стен и башен нижегородского кремля. Стоимость проектирования систем подсветки составит 1 млн руб без одного рубля. Подрядчик, ранее уже занимавшийся художественным освещением кремля, должен разработать концептуальные решения по разным режимам, от повседневного до праздничного. При этом осветительная аппаратура для кремля должна быть спроектирована так, чтобы не нарушать эстетический вид памятника истории федерального значения.

Иван Сергеев