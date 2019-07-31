В Петербурге зарегистрировали 5310 кандидатов в муниципалы

В Петербурге зарегистрированы 5310 кандидатов в муниципальные депутаты. Зарегистрированных кандидатов в муниципалы в 2019 году стало больше на 1554 человека, по сравнению с 2014 годом. Общее число выдвиженцев составило 7017 (по состоянию на 30 июля). Об этом заявили в горизбиркоме.

Муниципальная кампания проходит с большим количеством нарушений. В частности, происходят незаконные отказы в регистрации по причинам, которые не являются основанием для отказа. ГИК уже отменила 282 незаконных решения, а городские суды рассмотрели более 400 исков, 70% из которых были удовлетворены, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Согласно статистике, представленной горизбиркомом, в числе зарегистрированных кандидатов 1704 самовыдвиженца, 350 представителей партии «Яблоко», 508 членов ЛДПР, 422 человека от КПРФ, 514 «справедливороссов» и 1479 «единороссов».

При этом в городской избирательной комиссии, а также в судах находится большое количество жалоб, которые рассмотреть еще не успели.

Олег Дилимбетов