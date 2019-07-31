Уральская федерация шахмат получила здание в центре Екатеринбурга

Федерации шахмат Свердловской области передали здание-объект культурного наследия на Малышева, 58 в Екатеринбурге. К 300-летию города в 2023 году там планируется открыть шахматную академию и музей.

«Мы передаем здание шахматной федерации и уральскому шахматному клубу. После подготовки проекта будет уточнена стоимость реконструкции», — сообщил ЕТВ первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов. По его словам, деньги на проект выделят из бюджета области и федерации шахмат.