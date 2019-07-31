«Евротель» в Перми сменил имя

Новый владелец гостиницы «Евротель» — ООО «Деноком», подконтрольное депутату заксобрания края Роману Водянову и его супруге Маргарите, провел ребрендинг. По данным Business Class, гостиница сменила название на Grand Hotel Perm. Номерной фонд отеля составит всего 19 комнат.

Напомним, здание гостиницы «Евротель» было выставлено на продажу в 2017 году. Площадь объекта, расположенного на улице Петропавловской, 55, составляет 1317 кв. м, земельный участок находится в аренде. Объект продавался за 130 млн руб.

Отель, которым владели структуры, близкие к экс-депутату гордумы Сергею Титову, сначала был выкуплен в интересах совладельца Краснокамского завода металлосеток Эдуарда Хайруллина, а затем в мае 2018 года перепродан ООО «Деноком».