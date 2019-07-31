В Красноярске заведено дело о вырубке здорового леса под видом сгоревшего

Красноярское управление СКР возбудило уголовное дело о незаконных вырубках леса под видом санитарных мероприятий. Оно расследуется в отношении неустановленных должностных лиц КГБУ «Абанское лесничество» по статье о злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ).

Основанием для возбуждение дела послужили материалы прокурорской поверки. Она установила, что в 2018 году сотрудники КГБУ направили в минлесхоз Красноярского края липовые документы о необходимости проведения сплошных санитарных рубок на общей площади 130 га. Согласно этим бумагам, лес сильно пострадал в результате пожаров в 2010 году, большая часть деревьев были усохшими и зараженными насекомыми. Указанные документы послужили основанием для внесения лесных участков в государственное задание как подпадающих под сплошные санитарные рубки.

Как рассказали в управлении СКР, с согласия минлесхоза здоровый, не подлежащий вырубке лес, был продан лесозаготовителю. В результате незаконных действий должностных лиц лесничества был причинен ущерб на сумму свыше 3 млн руб.

Илья Николаев