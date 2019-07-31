На реконструкцию путей СКЖД потратили 3 млрд рублей

С начала года на Северо-Кавказской магистрали заменили 108 км рельсо-шпальной решетки. Инвестиции в реконструкцию пути составили более 3 млрд руб., сообщает пресс-служба СКЖД.

Основные работы велись на объектах железнодорожной инфраструктуры в

Ростовской области, Краснодарском крае и Дагестане. Сейчас ремонтно-путевые работы продолжаются на перегонах Хотунок — Новочеркасск, Выселки — Козырьки, Протока — Полтавская, Албаши — Деревянковка, Деревянковка — Каневская, Ведмидивка — Мышастовка, Мышастовка — Титаровка, Каргинская — Кизляр, Замчалово — Предугольная, Предугольная — Зверево, Лесостепь — Горная, Песчанокопская — Белоглинская, Гашун — Зимовники, Пластуновская — Динская, Кореновск — Платнировская, Подкумок — Кисловодск, Динская — Агроном, Энем — Афипская.

Кристина Федичкина