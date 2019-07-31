66% петербуржцев планируют сменить место работы

66% работающих петербуржцев планируют сменить место работы, 29% пока довольны имеющимися условиями труда. Об этом говорится в исследовании компании HeadHunter.

Опрос 7,8 тыс. горожан трудоспособного возраста показал, что каждого четвертого из них не устраивает то, чем он занимается. Самый позитивный взгляд на свою профессиональную деятельность у представителей сферы науки и образования, закупок, IT-специалистов и рабочих . Больше всего недовольны работой начинающие специалисты, административный персонал и работники индустрии красоты.

Около 70% опрошенных горожан хотели бы зарабатывать больше, 46% респондентов хотели бы иметь перспективы для карьерного роста. При этом комфортность работы в офисе и дружеская обстановка важны лишь для 17% петербуржцев.