Деловое сообщество Татарстана вступилось за обвиняемого в хищении Хайдара Халиуллина

Главы восьми организаций делового сообщества, в том числе председатель Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев, президент Ассоциации предприятий и промышленников Татарстана Александр Лаврентьев, председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров, обратились с открытым письмом к спикеру Госсовета республики Фариду Мухаметшину и прокурору Татарстана Илдусу Нафикову.

Авторы письма попросили адресатов «оказать в рамках своих полномочий посильное содействие в обеспечении максимально объективного судебного расследования и принятия справедливого решения по судьбе» Хайдара Халиуллина. Он, как указывается в обращении, является создателем Ассоциации предприятий МСБ Татарстана, 15 лет руководил ею, а теперь обвиняется в организации преступной группы и хищении бюджетных средств через программу «Лизинг-грант».

Как писал «Ъ-Казань», по версии следствия, Хайдар Халиуллин вместе с женой Мариной Халиуллиной и еще 23 предпринимателями завладел порядка 22 млн руб., а также пытался похитить еще 18,3 млн руб. средств госпрограммы по поддержки МСБ «Лизинг-грант». Согласно материалам дела, господин Халиуллин, пользуясь своим авторитетом, убеждал членов конкурсной комиссии, принимающей решения о распределении средств программы, голосовать за предоставление грантов под мнимые бизнес-проекты, представленные фирмами-однодневками с помощью поддельных документов. В итоге полученные гранты обналичивались и похищались, считает следствие. Обвиняемым инкриминируется мошенничество в крупном и особо крупном размерах (ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сейчас дело рассматривает Вахитовский райсуд Казани.

Авторы письма утверждают, что Хайдар Халиуллин лишь обращался к членам комиссии с просьбой «поддержать некоторые проекты», и «это вполне устоявшаяся практика». К тому же члены комиссии «не уполномочены» принимать решения по «окончательному отбору и финансированию проекта», отмечается в обращении. В нем говорится, что за два года расследования «не было установлено фактов хищения и создания преступной группы Хайдаром Хайрулловичем», а обвинение строится на «зыбких основаниях».

«Мы верим в невиновность Хайдара Хайрулловича»,- заявили подписанты, отметив, что выступают от имени членов своих организаций.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"