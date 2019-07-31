На заводе «Красное Сормово» спустят новый сухогруз

На судостроительном заводе «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) построили сухогруз «Пола Харита» по заказу «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК). Его спустят на воду 2 августа, судно станет первым в новой серии из одиннадцати сухогрузных теплоходов проекта RSD59, которые будут построены заводом для ГТЛК.

Напомним, в марте завод «Красное Сормово» подписал контракт с ГТЛК соответствующий контракт. По его условиям, предрприятие обязуется сдать три сухогруза до конца 2019 года и восемь – не позднее 30 ноября 2020 года. Ранее завод построил две серии сухогрузов данного проекта из пяти и четырех судов. Как сообщили в пресс-службе завода, посетить открытый спуск судна может любой желающий, свободный проход на церемонию будет открыт через Северную проходную завода с 10:30.

Иван Сергеев