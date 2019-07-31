Глава города на Белгородчине может сохранить пост после 23 лет у власти

Глава администрации Губкина (Белгородская область) Анатолий Кретов на недавней встрече с журналистами сообщил, что 29 июля подал в избирательную комиссию города заявление с необходимым пакетом документов для участия в выборах депутата горсовета. Господи Кретов намерен баллотироваться по 14 одномандатному избирательному округу как самовыдвиженец. В сентябре нынешнего года у него истекают полномочия избранного главы муниципального образования, который одновременно является главой горадминистрации.

«Надеюсь, что буду зарегистрирован как кандидат. Должность я занимаю более 23 лет. Решение избираться депутатом обдуманное. Желание работать у меня есть. Состояние здоровья позволяет,- рассказал Анатолий Кретов. - О дальнейшей востребованности моего опыта для работы в органах местного самоуправления города, считаю, говорить преждевременно. Надо сначала пройти выборы». «После моего выдвижения в информационно-аналитический отдел администрации стали поступать вопросы: сложил ли ваш глава свои полномочия? Уважаемые товарищи! Речь об этом сейчас не идет, да и оснований нет никаких. Сложение полномочий и истечение срока - это принципиально различные по существу процедуры»,- добавил господин Кретов.

Как уточнили в администрации Губкина, на пресс-конференции присутствовали депутаты горсовета, председатель избирательной комиссии – всего 75 человек.

О том, как Анатолий Кретов участвовал в выборах еще в качестве кандидата от «Единой России», в материале “Ъ-Черноземье” «Губкин разыграют на четверых».

Андрей Цветков