В Свердловской области ожидаются дожди, грозы и град

Очень сильные дожди, грозы, град и порывы ветра до 25 м/с ожидаются в Свердловской области 1 и 2 августа.

По данным МЧС, непогода может нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, а также повредить крыши, рекламные конструкций. «Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Никогда не стойте под балконами»,— предупредили спасатели.

По прогнозам синоптиков, на Среднем Урале до 3 августа температура воздуха будет меняться днем от +12 до +19. Ночью — от +7 до +13. В Екатеринбурге также ожидаются дожди. Днем — от +14 до +19. Ночью — от +8 до +12. Ветер с порывами до 15 м/с.