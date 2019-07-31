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В Кургане приостановят работу ТЭЦ-1

Из-за проведения ремонтных и профилактических работ в Кургане на десять дней в плановом порядке приостановят ТЭЦ-1. Электростанция не будет функционировать с 1 по 10 августа, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на генерального директора Курганской генерирующей компании Сергея Долгова. Работы будут проводиться в рамках подготовки генерирующего предприятия к отопительному периоду.

Сейчас проводятся мероприятия, которые, по словам господина Долгова, позволят не прерывать подачу горячей воды потребителям, получающим ее с курганской ТЭЦ-1, в период приостановки. Их обеспечат ТЭЦ-2 и мини-ТЭЦ, расположенная в районе КЗКТ.

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