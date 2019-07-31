В Челябинске осуждена работница теплоснабжающей организации за взятки и подкупы на сумму 5,2 млн рублей

Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор сотруднице теплоснабжающей организации, обвиняемой в получении взяток, коммерческого подкупа и отмывании денег на общую сумму 5,2 млн руб.

Как сообщает прокуратура региона, установлено, что в 2012-2017 годах женщина, являясь должностным лицом теплоснабжающей организации, получала взятки и коммерческие подкупы от представителей юридических лиц за занижение показателей потребленного тепла. Часть полученных денег – 700 тыс. руб. челябинка легализовала, заключив договор срочного банковского вклада с начислением процентов.

Суд признал женщину виновной в совершении преступлений по шести статьям: п. «в» ч. 4 ст. 204 (незаконное получение коммерческого подкупа), ч. 3 ст. 290 (получение взятки), ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 1 ст. 201 (злоупотребление полномочиями) и ч.1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем). С учетом заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, смягчающих вину обстоятельств суд приговорил челябинку к пяти годам лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года, со штрафом в размере 300 тыс. руб. Также она лишена права занимать должности в органах государственной и муниципальной власти на срок 2,5 года.