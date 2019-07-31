Замминистра сельского хозяйства Кубани Кима Тертицу оставили под арестом

Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение районного суда об избрании меры пресечения заместителю министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Киму Тертице. Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, 24 мая Первомайский райсуд отправил чиновника в СИЗО, несмотря на то, что адвокаты обвиняемого настаивали на домашнем аресте. 15 июля Октябрьский районный суд по ходатайству следствия продлил срок содержания господина Тертицы под стражей до 17 сентября. В удовлетворении жалобы адвокатов чиновника краевым судом было отказано, решение районного суда оставлено без изменений, сообщили в СУ СКР по краю.

Ким Тертица подозревается в получении взятки с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). С октября 2017 года чиновник возглавлял конкурсную комиссию, отбиравшую участников программы по предоставлению грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственным потребкооперативам. В феврале этого года председатель одного из сельхозпотребкооперативов обратилась в региональный минсельхоз за получением субсидии на развитие своего комплекса. Однако начальник управления развития малых форм хозяйствования Александр Пиунов (также проходит обвиняемым по этому делу) якобы сообщил женщине, что сможет помочь ей в случае передачи взятки его непосредственному начальнику Киму Тертицев размере 4 млн руб. Женщина дала согласие, но сообщила о предложении в правоохранительные органы.

30 апреля 2019 года руководитель управления встретился с председателем кооператива и получил от нее оговоренные 4 млн руб. В тот же день оперативники нашли в шкафу приемной заместителя министра пакет с меченными деньгами. 17 мая СУ СКР по краю возбудило уголовное дело в отношении чиновника и его подчиненного Пиунова, а 20 мая задержало замминистра и поместило его под стражу.

Дмитрий Михеенко