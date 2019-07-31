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Автотрасса «Оренбург – Орск – граница Челябинской области» станет федеральной

Автодорога «Оренбург – Орск – граница Челябинской области» до конца текущего года будет передана в федеральное ведение. Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области со ссылкой на министра транспорта РФ Евгения Дитриха, посетившего регион.

По мнению главы ведомства, данная мера снизит нагрузку на региональный дорожный фонд и даст возможность направить высвободившиеся средства на другие дороги Оренбуржья. Федеральное дорожное агентство приступит к формированию планов по улучшению покрытия трассы, связывающей два самых крупных города региона.

Андрей Сазонов


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