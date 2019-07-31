В центре Ростова заработал еще один пункт для сдачи батареек

В Ростове возле Донской государственной публичной библиотеки до 4 августа можно сдать на переработку батарейки, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Все желающие смогут сдать батарейки в специализированный контейнер, который установлен рядом с Донской государственной публичной библиотекой. Собранные во время акции батарейки будут транспортированы на завод в Челябинск для переработки»,— сказано в сообщении.

Напомним, контейнеры для сбора опасных отходов в Ростове также установлены на остановках по адресу пр. Ворошиловский, 47, ул. Большая Садовая, 26 и пр. Буденновский, 82.

Кристина Федичкина