На уральском фестивале «Знаменка» ожидается 5 тысяч участников

На всероссийском фестивале песни студенческих отрядов «Знаменка» в Свердловской области, который пройдет со 2 по 4 августа на берегу реки Пышма, ожидают 5 тыс. участников. Об этом ТАСС сообщила член оргкомитета фестиваля Елена Драган.

«С каждым годом количество (участников) у нас растет, в юбилейные годы, конечно, бывают рекорды — это 6 тыс. человек»,— рассказала госпожа Драган. По словам организаторов, на фестивале ожидаются делегации из Пермского края, Кургана, Челябинска, Тюмени, Башкортостана, Москвы, Нижнего Новгорода, Вологды и Монголии.

Хэдлайнером фестиваля в этом году станет рок-группа «Серьга». Также на сцене выступят группы «ТимерТау», «Море Гор», «Теория Невероятности» и PostScript. На фестивале пройдут конкурсы граффити, боди-арта, конкурс кукольных театров, песенные и спортивные конкурсы.

Фестиваль «Знаменка» проходит в Свердловской области с 1978 года. Лауреатами фестиваля в разные годы были Вадим Самойлов (лидер группы «Агата Кристи»), Леонид Ваксман и Сергей Ольховский, члены команды КВН «Уральские пельмени» и создатели юмористической газеты «Красная Бурда».