Закончено следствие в отношении предполагаемых членов ОПГ, обманувших более 200 жителей Прикамья

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи членов организованной преступной группы, обвиняющихся в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, по версии следствия, члены организованной преступной группы в период с 2015 по 2017 год под видом оказания информационно-консультационных услуг по вопросам кредитования осуществляла сбор документов граждан для заполнения и рассылки заявок на получение кредитов в различных банках. В дальнейшем клиентам давалась недостоверная информация о кредитных организациях, одобривших заем, в которые граждане должны непосредственно обратиться для заключения договоров. За оказание подобных услуг мошенники брали денежное вознаграждение.

Незаконными действиями участников организованной группы причинен ущерб 208 жителям Пермского края на общую сумму более 1,5 млн руб. После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский суд Перми для рассмотрения по существу.