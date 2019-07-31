Чистая прибыль Airbus в первом полугодии выросла на 141%

Крупнейшая европейская авиастроительная корпорация Airbus опубликовала финансовые результаты второго квартала и первого полугодия. По словам финансового директора Airbus Гийома Фори, «результаты первого полугодия главным образом отражают увеличение производства самолетов семейства A320 и переход на более эффективные самолеты NEO, а также улучшение финансовых показателей самолетов A350». Чистая прибыль за отчетный период выросла на 141% и составила €1,197 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Общая выручка увеличилась на 24% до €30,9 млрд. При этом среди отдельных направлений наибольший рост выручки у подразделения по производству самолетов — 30%, хотя число новых заказов на самолеты сократилось на 57% (заказаны 88 единиц), но портфель заказов все же вырос — на 2% (7276 самолетов).

Компания сохранила на прежнем уровне прогнозы относительно итогов года, планируя до конца 2019 года поставить заказчикам 880–890 самолетов. Между тем Airbus, как ожидается, станет по итогам года крупнейшей авиастроительной компанией мира на фоне серьезных проблем его вечного конкурента Boeing из-за проблем с самолетами 737 MAX. Напомним, что Boeing на прошлой неделе отчитался о крупнейшем в своей истории квартальном убытке на фоне этого кризиса.

Алена Миклашевская