В Нижегородской области вырос объем выдачи микрозаймов

Объем выдачи микрозаймов в Нижегородской области во втором квартале увеличился на 3,2% к аналогичному периоду прошлого года и превысил 96,7 тыс. ссуд, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). При этом в целом по России показатель снизился на 1,2% до 4,5 млн займов.

Динамика выдачи в регионах была разнонаправленной, отмечает НБКИ. Наиболее серьезное падение наблюдалось в Иркутской области (-19,8%), Алтайском (-13%) и Красноярском (-8,9%) краях, в Кемеровской (-8,2%) и Новосибирской (-7,5%) областях. Активнее всего выдачи микрокредитов росли в Челябинской (+12,3%), Московской (+10,7%) областях и Москве (+9,3%).

Сокращение выдачи займов до зарплаты происходит на фоне падения рентабельности бизнеса МФО, отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. «Основной причиной снижения рентабельности микрокредитования являются, прежде всего, мероприятия Банка России по '’охлаждению’’ микрофинансового рынка, в том числе, по ограничению стоимости микрозаймов», — говорит господин Викулин.

Владимир Зубарев