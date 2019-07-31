Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает о бренде Mikimoto, который представил новую серию украшений в Париже.

Очень необычную для себя коллекцию представила японская компания Mikimoto. Назвали ее Jardin Mysterieux, посвятили, как несложно догадаться, садам, а показали — в Париже — в дни недели haute couture. Раньше европейские премьеры коллекций Mikimoto устраивали на ювелирно-часовой выставке в швейцарском Базеле, потом в период упадка Базеля переместили в Женеву, а в этом году первый раз местом действия избрали Париж.

Сад решили разбить тоже французский, а не, как можно было бы ожидать, японский. Возможно, именно поэтому коллекция кажется непривычной для бренда. Хотя с Mikimoto сложно сказать, что есть это привычное. Ювелирный дом очень разносторонний — это и классические нитки белого жемчуга, и романтичные украшения на тему сакуры, и предметы в стиле ар-деко, и еще недавно, каких-то несколько лет назад, эксперименты Джованны Броджиан в высокой линии Milano.

Так что Jardin Mysterieux тоже вполне себе Mikimoto. Кому-то может показаться, что мало жемчуга — он использован далеко не в каждом украшении. На самом деле, образ исключительно жемчужного брэнда у Mikimoto только на экспорт, на домашнем рынке он славится и украшениями с драгоценными камнями, а еще бренд силен в сегменте украшений для помолвки и обручальных колец. Jardin Mysterieux — это флора и фауна французских садов. Грациозный павлин, какой-то невероятно трогательный лебедь с телом из барочной жемчужины, обвивающая решетки пышная зелень, и общее ощущение подчеркнутой упорядоченности сада. Коллекция может показаться консервативной, но, с другой стороны, в Париже показать французам, что есть французский сад, — заявление смелое.