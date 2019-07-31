Sony предупредила о возможном удорожании PlayStation для американских потребителей

Японская корпорация Sony заявила, что будет вынуждена повысить розничные цены для американских покупателей на популярную игровую приставку PlayStation, если администрация Трампа пойдет на повышение торговых пошлин для товаров, производимых в Китае, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление финансового директора Sony.

«Мы считаем — и так и заявили американскому правительству, что повышение пошлин в конечном счете нанесет ущерб самой американской экономике»,— отметил Хироки Тотоки. Большая часть приставок PlayStation собирается в Китае, и обложение их более высокими пошлинами, по словам господина Тотоки, ударит по американским потребителям.

Финансовый директор Sony пояснил, что корпорация пока не решила, как она ответит на возможное расширение и повышение пошлин, а пока изучает варианты. В числе рассматриваемых вариантов — обращение к потребителям с просьбой взять часть нагрузки на себя. До настоящего времени введенные торговые пошлины «не оказали значительного негативного влияния на нас, но мы должны бдительно следить за потенциальными рисками», подчеркнул господин Тотоки.

Подразделение по производству PlayStation является самым прибыльным у Sony. В последнем финансовом году, завершившемся в марте 2019 года, корпорация продала 17,8 млн приставок. В нынешнем году ожидается снижение продаж до 15 млн. В 2020 году корпорация планирует выпустить PlayStation нового поколения.

Алена Миклашевская