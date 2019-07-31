Младенческая смертность на Кубани снизилась за пять лет на 36%

Показатель младенческой смертности в Краснодарском крае на сегодняшний день составляет 3,6 на 1 тыс. населения. Пять лет назад – в 2014 году – он составлял 5,6 на 1 тыс. населения, сообщили в краевом министерстве здравоохранения. Таким образом, снижение младенческой смертности в регионе составило 36%. К 2024 году снижение этого показателя должно достичь 3,5.

Снижение детской смертности, по словам чиновников министерства, достигается совершенствованием специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям, а также модернизацией и переоснащением медучреждений.

Ежегодно в Детской краевой клинической больнице проводят более 500 операций новорожденным детям. В перинатальном центре на базе Краевой клинической больницы №2 принимают 8 тыс. родов в год.

Василий Хитрых