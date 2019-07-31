Саратовская строительная компания заплатит 1,58 млн руб. за ограничение конкуренции

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность вынесенного Саратовским УФАС постановления о наложении штрафа в размере 1, 58 млн руб. в отношении ООО «СК «Новый век». Компанию уличили в нарушении Закона о защите конкуренции, уточнили в пресс-службе управления.

Установлено, что в рамках соглашения орган местного самоуправления совместно с ООО «СК «Новый век» изменил вид разрешенного использования земельного участка в Энгельсе с «сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения» на «многоквартирные дома многоэтажные». Строительная компания приобрела право аренды на него без торгов, что ограничило конкуренцию на рынке жилищного строительства, пришел к выводу антимонопольный орган.

Организация пыталась оспорить постановление о штрафе, однако суды двух инстанций поддержали позицию УФАС.

Марина Ковалева