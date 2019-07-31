Бывший замглавы отдела полиции в Омской области получил девять лет за героин

В Омской области суд вынес приговор бывшему заместителю начальника отдела полиции по Называевскому району Ивану Бугаеву, признанному виновным в приготовлении к продаже наркотиков. Об этом сообщили в областном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, осенью 2018 года полицейский купил героин через закладку у одного из гаражей в Омске, затем положил наркотики в салон своего автомобиля и перевез их к себе домой в Называевск, где хранил в газовой плите. В конце октября сотрудники ФСБ нашли у полицейского почти 62 г героина. «В ходе следствия и в суде подсудимый пояснял, что наркотики хранил без цели сбыта, однако следствием были представлены доказательства обратного»,— говорится в сообщении ведомства.

Судья не поверил словам обвиняемого. Называевский горсуд назначил ему девять лет колонии строгого режима. Также суд лишил его звания полковник полиции, запретив десять лет работать в правоохранительных органах.

Илья Николаев