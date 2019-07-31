«Таттелеком» в первом полугодии потерял 17% чистой прибыли

Оператор связи ПАО «Таттелеком» в январе-июне 2019 года получил 377,1 млн руб. чистой прибыли, что на 16,7% меньше результате аналогичного периода прошлого года.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании по РСБУ, предприятие потеряло 5,1% прибыли от продаж, получив 656,6 млн руб. Прибыль до налогообложения уменьшилась на 15,2%, до 522,1 млн руб.

Выручка предприятия снизилась на 2,7%, до 3,95 млрд руб., себестоимость - на 2,2%, до 3,3 млрд руб.

АО «Связьинвестнефтехим», принадлежащее правительству Татарстана, владеет 87,207% акций «Таттелекома».

"Ъ-Казань"