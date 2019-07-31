СКР возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудников кредитной организации

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по ч.3 ст.30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц) в отношении мужчины 1971 года рождения, которого подозревают в нападении с топором на сотрудников кредитной организации «БКС» (не имеет отношения к ФГ «БКС»).

Как сообщили в СКР, в настоящий момент в отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Напомним, инцидент произошел во вторник, 30 июля, в бизнес-центре «Лидер» на площади Конституции. В ходе завязавшегося конфликта в офисе кредитной организации мужчина использовал топор, которым нанес травмы двум гражданам, которые были госпитализированы. По данным СМИ, один из пострадавших позднее скончался.