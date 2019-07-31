У нас товар – у нас купец

В 2019 году администрация Перми наделила полномочиями по организации и проведению ярмарок муниципальное учреждение. Сейчас к участию в них городские власти активно привлекают местных производителей, чьи товары не реализуются в торговых сетях и магазинах у дома. О том, какие потребности горожан выявили ярмарки – в интервью с директором МКУ «Пермский центр бизнеса» Русланом Хабибуллиным.

– Руслан Раисович, как родилась идея проведения ярмарок?

– Ярмарка – это исторически сложившийся в России формат торговли, поэтому нам нужно было лишь сделать его более цивилизованным и удобным, чтобы удовлетворить потребности и продавцов, и покупателей. В 2019 году мы начали регулярно проводить ярмарки в различных точках города, и увидели колоссальный спрос пермяков. Задачу по развитию ярмарочной торговли ставит глава города Дмитрий Самойлов.

– Что можно приобрести на ярмарках?

– Принято считать, что на ярмарках можно купить только продукты питания. Но мы учли ряд нюансов и учитываем специфику многих товаров и товаропроизводителей. Безусловно, на ярмарках продаются мясные колбасы, сыры, мед, кондитерские изделия, напитки и другие продукты питания. Кроме того – сувениры, игрушки, сделанные своими руками, саженцы, цветы.

– Сколько товаропроизводителей участвует в ярмарках?

– В среднем свои товары представляют 25–27 предпринимателей, это позволяет создать на ярмарке широкий ассортимент всевозможной продукции.

– Как часто и где проходят ярмарки?

– Мы используем и сезонные, длительные форматы, и ярмарки выходного дня. Первое полугодие показало высокий спрос и на покупку, и на реализацию продукции, поэтому вместо запланированных 27 ярмарок мы провели 39. Во втором полугодии, учитывая урожай, мы запланировали проведение уже 189 ярмарок. Для их проведения мы выбираем места совместно с районными администрациями. Они предлагают нам площадки, а мы выезжаем и анализируем, подходят ли они нам. Здесь важно учесть ряд параметров: на площадке нужно разместить большой или маленькие шатры, обеспечить подключение к электричеству, человеческий трафик. К тому же в городе есть и такие площадки, которые использовались для торговли много лет, например возле ДК Гагарина, за драмтеатром, у кинотеатра «Рубин» и другие. Таким образом, почти во всех районах каждые выходные жители могут посетить ярмарку и приобрести интересующие их товары. К тому же мы сейчас разворачиваем рекламную кампанию, чтобы жители знали, где пройдет ближайшая к ним ярмарка. Для этого мы используем рекламу в лифтах, это гарантирует контакт с аудиторией нужного нам района.

– Отличаются ли ярмарки в различных районах?

– Мы видим участников и предлагаемый ими товар на стадии заявок. Исходя из этого, мы понимаем, какой формат будет удобнее и продавцам, и покупателям – один большой шатер или несколько маленьких. Например, не всегда площадка настолько ровная, чтобы установить один шатер. Плюс мы должны обеспечить понятное зонирование, навигацию покупателя по товарам. Имея опыт нескольких месяцев, мы понимаем, что есть товары, которые в наличии на любой ярмарке: колбасы, напитки, чай. И эти производители проводят дегустации. Потому рядом с продавцом колбас будут торговать иван-чаем, чтобы после дегустации мясного продукта можно было попробовать напитки. Таким образом, человек задерживается у прилавков, изучает и покупает товары.

– В каждом микрорайоне Перми работает по несколько сетевых магазинов, зачем тогда людям посещать ярмарки?

– Участниками ярмарки становятся производители, не готовые обеспечить тот объем продукции, который нужен торговым сетям, или снизить цену, чтобы конкурировать с другими производителями. Поэтому мы поддерживаем малый бизнес региона. Более того, многие продукты будут быстро реализованы, поэтому в них не нужно добавлять консерванты. Покупатели при этом знают, что приобретают продукцию, произведенную в родном регионе, например варенье из сосновых шишек из знакомого леса, ягоды из Красновишерска или молоко из Кунгура, буквально с утреннего надоя. То есть ярмарка – это способ купить максимально свежую продукцию. Кроме того, тесно взаимодействуем с министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.

Еще одна причина – в том, что ярмарка – это способ провести время. Можно познакомиться с новыми товарами, попробовать их на дегустации, перекусить в зоне питания, купить подарки или собрать угощение на праздничный стол.

– Какой товар пользуется наибольшим спросом?

– За первое полугодие мы уже сформировали определенный костяк предпринимателей, которые участвуют почти во всех наших ярмарках. Бойко идет торговля у производителей колбасы по белорусским рецептам. Такую не купить в магазине. Спросом также пользуются игрушки, сделанные своими руками. В начале лета мы зафиксировали высокий спрос на ягоды, которые местный житель собрал и заморозил в прошлом году. В связи с Яблочным и Медовым спасом мы прогнозируем спрос на мед и продукты из него. К тому же регулярно поспевают разные овощи, фрукты и ягоды. Покупателям интересно приобрести, например, молодые кабачки, сорванные с грядки утром, нежели выбирать более симпатичный товар на полке магазина, прибывший издалека.

– Насколько тяжело стать участником ярмарки?

– Участие в ярмарке для предпринимателей бесплатное, нужно лишь оставить заявку на сайте incubatorperm.ru или по телефону 201-85-00 и представить необходимые сертификаты на продукцию, если это продовольственные товары. Далее менеджер оповестит о времени и месте проведения ярмарки и выделит для предпринимателя торговое место. Мы предоставляем шатры, энергоподключение, мебель, биотуалеты, а также охрану правопорядка на месте проведения ярмарки, обеспечиваем чистоту, вывозим мусор. В дальнейшем, возможно, будем предоставлять и холодильное оборудование. Для этого мы изучаем потребности продавцов, чтобы понять, что им еще нужно.

– Нужно ли быть индивидуальным предпринимателем, чтобы стать участником ярмарки?

– С каждым участником мы заключаем договор, будь то предприниматель или физическое лицо. Это нужно, чтобы обезопасить наших покупателей и сделать их пребывание на ярмарке комфортным.

– Вытеснил ли формат ярмарок, где участники заключают договор, привычных бабушек, торгующих зеленью?

– Наша цель – поддержка местных производителей, коими являются и бабушки. Мы поняли, что можем помочь им торговать с комфортом и привлечь больше покупателей. Для этого мы выделили на площади Дружбы специальный шатер. Не скрою, что нам потребовалось время, чтобы убедить их переместиться в более удобные условия. Но теперь картина изменилась. Бабушки уже не хотят торговать «с ящиков». Мы предоставили шатер, столы и стулья, а они торгуют зеленью и цветами. Они ведь тоже наши местные товаропроизводители, поэтому мы считаем, что ущемлять их в правах неправильно.

– Такие ярмарки требуют затрат из бюджета. Зачем городской администрации поддерживать самостоятельный бизнес за свой счет?

– Ярмарки решают сразу несколько задач. Во-первых, мы поддерживаем малый бизнес, который уплачивает налоги. Предприниматель остается в родном крае, работает на его благо, кормит своих земляков.

Во-вторых, ярмарка знакомит горожан с новыми продуктами, новинками. К тому же мы понимаем, что фермерская продукция не может стоить дешево. Но бесплатное место для торговли позволяет предпринимателю не «задирать ценник», а максимально быстро продавать свежий и, что важно, вкусный и привлекательный товар по комфортной и для него, и для покупателя цене. Немаловажный фактор для жителей – возможность покупать местный товар, не выискивая его на полке супермаркета. Тем более что любой человек может затребовать у продавца сертификаты, подтверждающие качество продукции. Это делаем и мы на этапе заявок, то есть со своей стороны гарантируем, что в шатре продается проверенный товар.

В-третьих, ярмарка – это цивилизованный способ торговли. Если раньше на площади Дружбы торговля шла стихийно, рядом продавали и носки, и грибы, а продавцы мокли под дождем, то сейчас картина изменилась. Мы установили современные шатры, стало чисто, погода не так уже влияет на выручку. Местные жители тоже высказываются позитивно, потому что компактная торговля позволила придать территории более благоустроенный вид.

В-четвертых, ярмарки нравятся пермякам. Мы общаемся с продавцами после каждого ярмарочного дня, и ни разу не слышали негативного отзыва. Каждый получает прибыль, иначе у нас не было бы такого высокого процента постоянных продавцов. Довольны и покупатели: они могут приобрести уникальный товар, за качество которого поручилась городская администрация.