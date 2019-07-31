Врио главы администрации Ростова занял 33 место в рейтинге мэров

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансовый университет при Правительстве РФ подготовили новый рейтинг мэров самых крупных городов России. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.

Эксперты проанализировали деятельность мэров 88 городов России за июнь—июль 2019 года. В рейтинг не были включены представители Московской и Ленинградской областей из-за отсутствия у этих регионов собственных административных центров. Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Временно исполняющий обязанности главы администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко оказался на 33 месте. Отмечается, что его главной проблемой в рамках «Национального рейтинга» является то, что большинство экспертов рассматривают его как временную фигуру. «При этом сравнение с предыдущим градоначальником оказываются в пользу Алексея Валентиновича. В целом, его оперативные действия раздражения не вызывают и получают большой отклик в СМИ, хотя экспертами подчеркивается отсутствие у врио должного опыта. Исключение составляет кадровая политика: перемены в городской администрации далеко не всеми были оценены положительно. А вот публичные разносы мэром подчиненных в основном получили позитивную оценку. Однако на заседаниях городской думы Алексей Логвиненко ведет себя даже слишком тихо»,— отмечается в исследовании.

Первые три строки рейтинга заняли глава Тюмени Руслан Кухарук, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Казани Ильсур Метишин. Худшим мэром признали главу Махачкалы Салмана Дадаева.

Кристина Федичкина