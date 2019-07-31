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Корпоративные клиенты ВТБ могут приобрести автомобиль Audi на спецусловиях

Компания «ВТБ Лизинг», входящая в группу ВТБ, запустило новое предложение для корпоративных клиентов по покупке автомобилей Audi. Поддержка распространяется на модели Audi A6 55 TFSI quattro и Audi Q7 S-Line Edition. Ее размер для первой из них составляет от 8% до 14% от рекомендованной розничной цены и зависит от наличия машин. Заключить договор можно до 30 сентября. Выгода от покупки второй модели - Audi Q7 S-Line Edition достигает 18% и зависит от комплектации автомобиля.

В рамках предложения клиенты имеют возможность воспользоваться программой Trade-in. Также «ВТБ Лизинг» окажет помощь со страховкой и постановкой автомобиля на учет в ГИБДД.

«Машины Audi имеют большую популярностью среди клиентов «ВТБ Лизинг». Автомобили представительского уровня покупаются для топ-менеджеров компаний и ценятся за комфорт. Наша задача – создать выгодные условия их приобретения и при этом дать нашему клиенту возможность выбрать транспортное средство, которое подойдет именно ему», - рассказал коммерческий директор «ВТБ Лизинг» Евгений Татаринов.

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