«Бизнес должен почувствовать, что в нем заинтересованы»

Депутат Пермской Думы Евгений Глезман – об исполнении городского бюджета, подготовке к 300-летию Перми. А также о том, как усилить сотрудничество муниципалитета и бизнеса.

– Как вы оцениваете исполнение бюджета Перми по итогам прошлого года?

– Бюджет за 2018 год исполнен с профицитом, сложилась экономия денежных средств. Бюджетные обязательства выполнены на хорошем уровне, реализованы проекты по дорожному строительству и комфортной городской среде.

При этом не реализованы или сдвинуты по времени некоторые инвестиционные проекты. В том числе переезд городского зоопарка, реконструкция Дворца молодежи, реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева. Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми инвестиционные расходы исполнены всего на 16%, не освоено 88 млн руб. Думаю, по этому направлению стоит усилить работу в 2019 году. По управлению внешнего благоустройства не освоено 13% (202 млн. руб.) бюджетных назначений по инвестиционным расходам.

Наша главная задача – совместно с администрацией выйти на максимальное исполнение инвестпроектов как по срокам, так и по объемам исполнения.

Мы ожидаем, что к 1 августа появятся данные по исполнению бюджета по первому полугодию этого года. Этот результат будет проверен контрольно-счетной палатой, управлением экспертизы и аналитики. И ближе ко второй половине августа мы получим точные цифры и результаты, сможем посмотреть, есть ли позитивная динамика.

– Какой объем средств запланирован на мероприятия и объекты к 300-летию Перми? Какова доля городских, краевых и федеральных средств?

– Подготовка к 300-летию Перми – флагманская программа. В течение пяти лет из городского бюджета на эти проекты планируется направить более 11 млрд. руб. Из них за три года из бюджета Пермского края планируется выделить около 2 млрд. руб. Это очень большие суммы, которые требуют системного и проектного подхода. Софинансирование из краевого бюджета как раз идет по отдельным проектам. Каждый из них обсуждается, город выходит с предложениями, определяется финансовое участие края и города. Подготовка к 300-летию отражена в каждой из 19 муниципальных программ. Но единую сводную программу мы еще не видели. Наверняка к юбилею появится еще и федеральное финансирование, но пока точные цифры назвать сложно.

– Какие проекты к 300-летию наиболее приоритетны?

– На мой взгляд, для современного города недостаточно реализации какой-то одной задачи. Например, решить только вопросы, связанные с дорогами или ЖКХ. Современный город требует улучшений во всех сферах жизни, и эти улучшения должны происходить постоянно. В таком случае будет чувствоваться развитие города, создаваться позитивное настроение у жителей.

Подготовка к 300-летию предполагает большой объем работ по комплексному благоустройству центрального планировочного района: дороги, газоны, фасады, архитектурная подсветка. К юбилею города планируется также завершить проект по ремонту и благоустройству набережной Камы. Важно, чтобы каждый житель города мог в пешей доступности воспользоваться обновленными скверами, парками, в том числе эспланадой. Улучшения в центре, конечно, видны, но современные общественные пространства должны быть в каждом районе. К примеру, у меня как у депутата от Орджоникидзевского района на контроле три парка: на улицах Корсуньской, Щербакова и Черняховского.

В городе запланирован большой объем работ по модернизации транспортной инфраструктуры: обновление подвижного состава, ремонт трамвайных путей. В Перми, как и в любом другом современном мегаполисе, транспорт должен стать комфортным. Еще одна серьезная проблема – расселение ветхого и аварийного жилья. Сегодня объем аварийного жилья растет быстрее, чем происходит расселение. И есть задача как минимум исправить эту тенденцию.

Естественно, существует необходимость в развитии социальной инфраструктуры. В том числе крупных спортивных объектов: реконструкция стадиона «Юность», манежа «Спартак», проработка проекта строительства аквапарка. Думаю, на аквапарк нужно обратить особое внимание к 300-летию города. Сейчас многие жители Перми и края ездят отдыхать в Екатеринбург или в Казань, где существуют подобные объекты.

– На ваш взгляд, есть ли возможность привлечь к подготовке к юбилею Перми частные инвестиции?

– Безусловно, возможность есть, и это нужно делать. Тем более что уже существуют локальные примеры успешных проектов. Например, фонтан на эспланаде, построенный при финансовой поддержке со стороны Сбербанка. Однако системная работа по привлечению инвесторов пока не выстроена. Она появится, когда администрация станет прозрачной для бизнеса, а планы развития города – понятны и открыты, чтобы инвесторы могли сориентироваться и объединить свои усилия с руководством города. Важно обозначать сферы, в которых требуется помощь со стороны бизнеса, в чем может заключаться взаимовыгодное сотрудничество.

По моему мнению, при администрации целесообразно создать проектный офис – структуру «единого окна», которая будет осуществлять межотраслевое сопровождение предпринимателей-инвесторов, что позволит вместе прийти к конкретному результату. Тем более что опыт создания таких структур существует практически во всех крупных городах. Бизнес должен почувствовать, что он востребован, знать, что в нем заинтересованы и готовы дать необходимые гарантии. В таком случае в экономику Перми придут не только средства, но и энергия бизнеса.

– Вы являетесь членом комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов города Перми. Что Вы можете сказать о работе комиссии?

– На комиссию выносится много крупных, интересных проектов. Все они скрупулезно рассматриваются депутатами и экспертами, администрацией. Работа комиссии позволяет существенно улучшить качество проработки проектов. Но при этом не хватает системности в рассмотрении проектов. Очень сложно оценить значимость того или иного отдельного проекта в отрыве от других, составить мнение о проекте без ключевых показателей развития города в ближайшей перспективе. Логично рассматривать инвестпроекты комплексно.

Как уже говорил, требуется создание единого проектного офиса и единого реестра инвестпроектов (с ранжированием от самых приоритетных до находящихся в режиме ожидания). Кроме того, проработка технико-экономических обоснований к проектам, на мой взгляд, могла бы происходить до включения в бюджет. Это позволит более детально оценить стоимость, сроки и риски, связанные с реализацией инвестпроекта. Все это есть в мировой практике эффективного управления проектами.

Необходим и постоянный мониторинг уже реализующихся проектов. Сегодня в этой сфере тоже не хватает комплексной работы. Финансовый мониторинг, проведение торгов с подрядчиками, оценка соблюдения сроков и качества строительства рассматриваются отдельно, хотя это связанные факторы.

При этом мониторить проект нужно до достижения результата. Например, если мы запланировали строительство школы на 1000 мест, то нужно прекращать мониторинг не с момента сдачи здания в эксплуатацию, а с момента достижения запланированного количества учеников в школе.

– На ваш взгляд, работа администрации с проектами МЧП сейчас ведется на недостаточном уровне?

– У меня нет задачи оценивать, я хочу предлагать и помогать двигаться вперед. Но счет, как говорится, на табло. Если есть множество совместных проектов с частным бизнесом и эти проекты реализуются, то проводится достаточная работа. Если таких проектов крайне мало и все они реализуются в режиме ручного управления, то требуется более системная работа. Бизнес придет в том случае, если будет понимать, что он под защитой и опекой города.

При рассмотрении темы МЧП проявляются и проблемы, связанные с генпланом Перми. Этот документ фактически живет своей жизнью. Период действия генплана заканчивается в 2022 году, эксперты оценивают его исполнение в 25–30%. Глава города заявил, что документ будет актуализирован. Это хорошая новость. Надеюсь, обновленный генплан сохранит преемственность.

– Чего не хватает в действующем генплане?

– На мой взгляд, идеального генерального плана не создать. Но важно, чтобы люди, которые знают, любят город и обладают ресурсами для его изменения, договорились о принципиальном видении Перми. Генплан должен быть долгосрочной, работающей стратегией.

– Каждый год при формировании бюджета возникает дискуссия о дефиците. Согласно одной из точек зрения, дефицитный бюджет позволит обеспечить ресурсы на развитие города. Другие считают, что город должен жить по средствам. Какая позиция вам ближе?

– Думаю, что базовые обязательства администрации будут выполнены и в том, и в другом случае. На мой взгляд, «технический» дефицит в 3–5% может быть допустим. К тому же практика предыдущих лет показывает, что по итогам исполнения мы приходим к бездефицитному бюджету. Это связано с экономией, возникающей по результатам торгов, уточнением или переносом сроков по ранее запланированным программам или объектам. Кроме того, небольшой дефицит стимулирует работу по увеличению поступлений в бюджет, поиску новых источников дохода.

– За счет чего можно увеличить поступления в бюджет?

– Работа с налогоплательщиками, муниципально-частное партнерство, участие в краевых, федеральных и партийных программах. Возможности есть, и мы должны быть готовы ими воспользоваться.