По факту пожара с погибшими в кировском тепличном комплексе возбуждено уголовное дело

Следственное управление СК РФ по Кировской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.3. ст. 109 УК РФ) после гибели пяти человек на пожаре в Шабалинском районе.

По сообщению ведомства, возгорание произошло в ночь на 30 июля в двухэтажном деревянном строении на территории тепличного комплекса. Жертвами стали мужчины в возрасте 23, 28, 54 и 62 лет. Еще один сотрудник получил множественные ожоги и был госпитализирован, впоследствии он скончался в больнице.

Предварительной версией пожара следствие рассматривает короткое замыкание в автомобиле на первом этаже указанного здания. Расследование продолжается.

Владимир Зубарев