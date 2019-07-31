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Фото: Ярослав Чингаев / Коммерсантъ   |  купить фото

Власти Новосибирска объявили тендер на строительство ливневки за 1,4 млрд рублей

Мэрия Новосибирска ищет подрядчика для строительства комплекса сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к будущей ледовой арене. Как говорится на портале госзакупок, начальная максимальная цена контракта составляет 1,4 млрд руб.

Общая протяженность коллектора составит около 1,9 тыс. м. Работы будут оплачены из областного и городского бюджетов. Завершить их подрядчик должен до 30 ноября 2021 года. Подвести итоги конкурса планируется в конце августа.

Напомним, ледовая арена строится к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году. Общий объем инвестиций в строительство дворца составит 6,7 млрд руб.

Подробнее о строительстве арены — в материале “Ъ-Сибирь” «Все будет хоккей»

Оксана Павлова


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