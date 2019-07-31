Sinara Art Gallery закрывает галерею на Красноармейской

Sinara Art Gallery закрывает галерею современного искусства на улице Красноармейской, 32 в Екатеринбурге. В сентябре она откроется в отреставрированном госпитале Верх-Исетского завода на Виз-бульваре, 9, сообщили в пресс-службе галереи.

На Красноармейской галерея работала последние 15 лет. Коллекция, экспонируемая в галерее, насчитывает около 1,5 тыс. произведений живописи, графики, скульптур и арт-объектов периода с 1899 по 2018 год. За это время там прошло более 200 выставок и кураторских проектов с российскими и зарубежными авторами.

«Впереди нас ждут новые актуальные форматы взаимодействия с художниками и зрителями, расширение круга сторонников современного искусства»,— рассказали в пресс-службе.