Крупнейший акционер «Горнозаводскцемента» выкупает оставшиеся акции компании

ООО «Южно-уральская горно-перерабатывающая компания» (ЮУГПК), являющееся крупнейшим акционером ПАО «Горнозаводскцемент», решило выкупить оставшиеся акции компании. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакса». ЮУГПК направила требование о выкупе ценных бумаг 30 июля. Цена выкупаемых ценных бумаг ПАО «Горнозаводскцемент» указана в размере 7682 руб. за одну обыкновенную именную акцию.

Напомним, ООО «Южно-уральская ГПК» в конце декабря 2018 года выкупило у топ-менеджмента «Горнозаводскцемента» 77% акций ПАО. На прошедшем сегодня собрании акционеров состоялась смена совета директоров. Согласно материалам ПАО, список кандидатов в совет директоров выдвинул только новый мажоритарий.

«Горнозаводскцемент» — крупный российский производитель цемента, его мощности рассчитаны на 2 млн тонн в год. Основные потребители — предприятия Пермского края, Свердловской и Кировской областей, Республики Татарстан. Объем производства в прошлом году составил 1,458 млн тонн цемента (рост 22%), выручка — 4,5 млрд руб., чистая прибыль — 552 млн руб. (рост 48%).