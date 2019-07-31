«Самое опасное — обезвоживание организма»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о правильном рационе и времени для приема пищи.

В августе вся Европа отправляется с севера на юг. Потому что отпуск. И очень большое число автовладельцев проводит за рулем значительное количество времени. Именно поэтому специалисты испанской марки Seat провели исследование и сделали выводы, как правильно должен питаться водитель, который проводит за рулем много часов кряду. Вероятно, не потому что испанцы едут на юг — к югу от Пиренейского полуострова только море и дальше Африка, — а потому, что туристы едут к ним. И создают порой аварийные ситуации. В том числе потому, что неправильно питаются.

Ведь стремление сытно поесть, прежде чем сесть за руль, чтобы не тратить время на остановку в пути, может иметь печальные последствия. Обильная пища вызывает сонливость, усталость, тревожность, расстройство желудка, что, в конце концов, сказывается на внимательности. Важно еще и не сколько, а что именно. Фастфуд, сдоба, копчености, лук, помидоры, рис, паста — не лучшие друзья водителя. Но самое опасное — это обезвоживание организма. И еще. Энергетические напитки можно пить, а можно не пить: по мнению ученых, на количество сил и концентрацию водителя они никак не влияют.

Итак, какой рацион рекомендуют испанские автомобилестроители? На завтрак — два жареных тоста с ветчиной или с сыром, а также фрукты, кофе или чай. На ланч — жареное мясо или рыба плюс салат, и побольше воды. А дальше фрукты, йогурт и, опять же, вода. Что еще важно, принимать пищу надо до вождения или в перерывах. Бутерброд в руке не способствует вашей ловкости при маневрировании на шоссе, а в экстренной ситуации отнимает пару драгоценных секунд, пока вы куда-то его денете и возьметесь за руль двумя руками. Ученые из университета в британском городе Лидс посчитали, что когда человек ест, его время реакции на что-то постороннее снижается на 44%.

В Испании, кстати, водителя, принимающего пищу в момент управления автомобилем, ждет штраф в размере €200. Обед в приличном ресторане обойдется куда дешевле.