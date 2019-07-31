Второй межрегиональный экспортный форум пройдет на заводе имени Шпагина

Второй межрегиональный экспортный форум (МЭФ) пройдет в Перми на площадке завода Шпагина 26–27 сентября. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. В деловой программе форума примут участие около ста российских и зарубежных спикеров по самой разнообразной тематике. Ожидается прибытие руководителей федеральных органов исполнительной власти, глав российских регионов, представителей институтов развития и российского бизнеса, зарубежных торгово-промышленных палат и бизнес-объединений, топ-менеджмента зарубежных компаний, заинтересованных в развитии партнерства с российскими предпринимателями.

Кроме того, к участию в форуме приглашены главы крупных зарубежных экспортных организаций, таких как Business France (Франция), Business Sweden (Швеция), Germany Trade & Invest (Германия), Innovation Norway (Норвегия), ICEX Espaa Exportacin e Inversiones (Испания), Czech Trade (Чехия), а также послы и торговые представители, руководители крупных зарубежных НКО и иностранных организаций, представленных в России, из таких стран, как Франция, Германия, Корея, Япония, Китай, Сингапур, Иран, ОАЭ, Италия и другие.

Первый межрегиональный экспортный форум состоялся в Перми в ноябре 2018 года. Ключевыми спикерами на нем стали губернатор Пермского края Максим Решетников, старший вице-президент АО «Российский экспортный центр» Алексей Кожевников, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, проректор Всероссийской академии внешней торговли Павел Кадочников, генеральный директор АО «Российская венчурная компания» Александр Повалко, директор Ассоциации инновационных регионов России, проректор РАНХиГС Иван Федотов, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Франк Шауфф, директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов, партнер Global Venture Alliance, профессор практики «Сколково» Павел Лукша.

На форуме правительство края и компания «ВЭБ Инновации» заключили соглашение о намерениях по созданию Венчурного фонда трансфера технологий. Его объем в перспективе достигнет 2 млрд руб. Было также подписано соглашение о сотрудничестве между правительством края и АО «Российская венчурная компания» (РВК).