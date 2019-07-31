Мэрия Уфы разрешила СФ «Прогресс» размежевать застроенный квартал в Затоне

Администрация Уфы дала разрешение ООО «Строительная фирма Прогресс» разработать проекты планировки и межевания территории в квартале улиц Ахметова, Шмидта, Рычкова в микрорайоне Затон. Площадь квартала — 19,4 га. Проекты должны быть предоставлены в Главархитектуру в течение 18 месяцев.

По данным картографических сервисов, квартал достаточно плотно застроен многоэтажными и частными домами, здесь расположен Заречный рынок, АЗС сети «ЛУКОЙЛ», торговый комплекс «Сабантуй», лицей №46, два детских сада. Напротив находится сквер «Волна» — одно из согласованных властями мест для проведения митингов.

Строительная фирма «Прогресс» образована в 2002 году с уставным капиталом 420 тыс. руб. Входит в группу предприятий семьи застройщика Арменака Тонояна. 100% уставного капитала ООО принадлежит Сиракану Тонояну. Семья Тоноянов, в частности, строила к саммитам ШОС и БРИКС в Уфе гостиницу «Уралтау» (ранее — «Атола»). В настоящее время на рассмотрении арбитражного суда находится заявление ИФНС №40 о признании СФ «Прогресс» банкротом за долг в размере 1,5 млн руб. Заявление оставлено без движения до 10 августа.

Ирина Самойлова