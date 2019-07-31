Руководителей энгельсской компании признали виновными в уклонении от уплаты НДС на 14,61 млн рублей

Учредитель и директор организации, специализирующейся на оказании транспортных услуг в Энгельсе, признаны виновными в уклонении от уплаты налогов на сумму 14,61 млн руб., что считается крупным размером (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

Установлено, что с июля 2016 года по июль 2017 год директор и учредитель компании уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость. В налоговые декларации были включены заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях.

Подсудимые не признали вину в инкриминируемом деянии. Им назначено наказание в виде штрафа на сумму 400 тыс. руб. каждому. Также суд удовлетворил исковые требования о взыскании ущерба, причиненного бюджету РФ.

Марина Ковалева