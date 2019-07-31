Липецкие застройщики-банкроты успели купить на средства дольщиков апартаменты в Сочи

Руководителем управления СКР по Липецкой области Евгением Шаповаловым возбуждено уголовное дело о дополнительном эпизоде мошенничества руководством ОАО «Эксстроймаш» при возведении на средства дольщиков многоквартирных домов в жилкомплексе «Европейский» (ч.4 ст.159 УК РФ). Как сообщили «Ъ-Черноземье» в ведомстве, председатель совета директоров «Эксстроймаша», депутат облсовета Михаил Захаров и бывший директор компании по строительству Сергей Ельчанинов «договорились между собой о незаконном выводе из оборота средств, полученных от участников долевого строительства». Для этого они, как считают в СКР, в конце 2015 года приобрели пакет акций местного ОАО «Рембыттехника» за почти 56 млн руб. В результате «Эксстроймаш» стал владельцем здания на улице Октябрьская в Липецке и участка площадью более 2 тыс. кв. м. Следователи полагают, что эти же деньги должны были использоваться для строительства четырех домов в ЖК «Европейский» (№8, 9, 10, 22). Их сдача планировалась еще в 2017-2018 годах, но в итоге 1846 липчан не получили квартиры в срок. «Все они признаны потерпевшими по уголовному делу. Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками УФСБ»,- уточнили в СКР.

Кроме того, в ходе расследования дела «установлен факт приобретения фигурантами» на деньги дольщиков апартаментов в Сочи стоимостью свыше 16 млн руб. Данное уголовное дело, как пояснили в СКР, будет соединено в одно производство с предыдущими эпизодами преступной деятельности руководства «Эксстроймаша». По ходатайству следствия, Михаилу Захарову и его экс-супруге, предпринимателю Олесе Захаровой (по версии СКР, заключала с ОАО фиктивные договоры на риэлтерские услуги) заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оба фигуранта объявлены в международный розыск. При этом под домашним арестом находятся бывший гендиректор «Эксстроймаша» Сергей Тонких и экс-директор по строительству Сергей Ельчанинов. Им «в зависимости от роли» предъявлены обвинения в покушении на особо крупное хищение средств (ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

Напомним, с февраля, когда в отношении господина Захарова было возбуждено первое уголовное дело, он перестал отвечать на звонки «Ъ-Черноземье». Тогда же на активы компании стоимостью порядка 200 млн руб. был наложен арест. В начале июля арбитражный суд Липецкой области признал банкротом ООО «СУ-5 трест "Липецкстрой"», которое также входит в ГК «СУ-5» Михаила Захарова. В компании введено конкурсное производство на шесть месяцев.

Подробнее о том, как начиналось банкротство компаний Михаила Захарова, в материале “Ъ-Черноземье” «Липецкие строители добавили себе сроки».

Андрей Цветков