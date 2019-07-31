ХК «Ижсталь» изменил состав игроков

ХК «Ижсталь» расторг контракты с нападающими Василием Хабаровым и Данилой Семенихиным. Также расположение клуба покинули защитники Кирилл Зотов и Алексей Сгибнев, находившиеся в команде на просмотре. Об этом сообщает пресс-служба ХК.

Кроме того, «сталевары» подписали пробный контракт с нападающим Алексеем Филипповым, которые в прошлом сезоне играл в составе персмскогоо «Молот-Прикамье». Он набрал 9 (5+4) результативных баллов в 40 матчах при показателе полезности «минус 8». Также в рамках сотрудничества с ХК «Авангард» в Ижевск командировали вратаря Дениса Костина, защитников Илья Дервука и Данила Щекина, нападающих Никиту Самохвалова и Антона Ковалева. В «Авангард» вернулись форварды Герман Волошин и Артем Рожсковский.

Напомним, что омский ХК «Авангард» заключил договор о сотрудничестве с ХК «Ижсталь в апреле 2019 года. Клуб сможет делегировать в Ижевск до десяти игроков по ходу выступления в чемпионате ВХЛ.