Жители Самарской области осуждены за хищение 17 тонн нефти

Фото: УФСБ по Самарской области

Сызранский районный суд признал жителей Самарской области Михаила Шестерина и Дмитрия Дубровского виновными в краже из нефтепровода в крупном размере (п. «б», «в» ч.3 ст.158 УК РФ) и нарушении тайны переписки с использованием своего служебного положения (ч.2 ст.138 УК РФ). Об этом сообщил источник “Ъ-Волга” в правоохранительных органах.

Мужчины были задержаны в Сызранском районе в феврале 2018 года. Силовики выяснили, что они похитили углеводородное сырье с помощью отвода от несанкционированной врезки в магистральный нефтепровод «Уфа-Западное направление» АО «Транснефть-Прикамье». Отвод был выведен в ангар в поселке Сборный. Похищенную нефть собирали в резервуары в замаскированном подземном хранилище, а затем продавали по поддельным документам на частные автозаправки Самарской области. В общей сложности преступники похитили около 17 т нефти.

По этим фактам были возбуждены уголовные дела. В итоге суд приговорил мужчин к двум годам десяти месяцам и двум годам пяти месяцам исправительной колонии общего режима соответственно. Приговор вступил в законную силу.

Георгий Портнов